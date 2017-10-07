Согласованный митинг оппозиции в Барнауле завершился без задержаний

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Барнауле у стен Дома культуры "Южный" прошла согласованная с властями акция сторонников оппозиционера Алексея Навального.

"Все прошло спокойно, никаких задержаний не было", - сообщила "Интерфаксу" председатель "Партии прогресса" в Алтайском крае, член штаба Навального в Барнауле Ольга Фотиева.

Она рассказала, что изначально организаторы подавали заявки на проведение мероприятий в центре города, однако везде им было отказано "якобы в связи с тем, что территории уже заняты", в итоге удалось согласовать "место не в центре города".

Наблюдатели насчитали на акции около сотни человек.

Однако охрана общественного порядка была обеспечена со стороны полицейских, велась видеосъемка.