Два человека получили травмы при обрушении стены здания в Одинцово

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Одна из стен здания бывшей пекарни в подмосковном Одинцово обрушилась во время ремонта, пострадали два человека, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе местной администрации.

"Производился ремонт помещения бывшей пекарни для переоборудования под магазин, и при демонтаже стены произошло обрушение. Два человека пострадали", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что авария произошла накануне, обрушилась "не несущая стена, а временная перегородка".

По словам представителя пресс-службы, оба пострадавших доставлены в больницу, по предварительной информации, - с переломами ног.