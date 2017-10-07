В Самаре задержаны четыре участника акции сторонников Навального

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Полиция задержала четырех человек, пришедших на акцию сторонников оппозиционера Алексея Навального в Самаре в субботу, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Организатор акции, сотрудник самарского штаба оппозиционера Егор Алашеев на мероприятии не появился, он сообщил агентству, что задержан и находится в отделе полиции.

В пресс-службе главного управления МВД РФ по региону происходящее пока не комментируют.

Администрация Самары называет акцию несогласованной. Организаторы митинга заявляли, что действуют в рамках закона, поскольку власти города отклонили заявку на проведение митинга, не предложив альтернативной площадки.