Активисты заявили о задержании восьми человек на акции оппозиции в Ижевске

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Полиция задержала восемь человек на акции сторонников оппозиционера Алексея Навального в Ижевске в субботу, сообщил "Интерфаксу" руководитель штаба оппозиционера в городе Сергей Урбан.

В МВД по Удмуртии информацию пока не комментируют.

Наблюдатели сообщают об участии в акции порядка двух сотен человек.

Ранее суд в Ижевске удовлетворил пять исков граждан о признании незаконными отказов в проведении митингов в центре города из-за того, что организаторам не были предложены альтернативные места. Однако Верховный суд Удмуртии отменил это решение.