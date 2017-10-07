В тюменском штабе Навального сообщили о задержании двух активистов

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в Тюмени задержали участника одиночного пикета в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сообщил представитель штаба Навального.

"Задержан волонтер тюменского штаба Навального Богдан Лобачев, его доставили в четвертое отделение полиции", - сказал он "Интерфаксу" в субботу.

Кроме того, по его словам, полиция задержала еще одного волонтера из штаба, который раздавал листовки и газеты на Цветном бульваре. "Его тоже доставили в то же отделение", - отметил собеседник агентства.

Комментарием полиции агентство пока не располагает.

Ранее сообщалось, что власти Тюмени не согласовали проведение 7 октября пикета в центре города в поддержку Навального, в связи с этим активисты решили провести одиночные пикеты.