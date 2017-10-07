В Екатеринбурге сторонники Навального заявили о задержании более 30 человек

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Полиция в Екатеринбурге задержала несколько десятков участников пикета в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

"Задержаны более 30 человек, всех сейчас оформляют в автозаках, стоящих на Площади труда, где проходил пикет", - сказал "Интерфаксу" в субботу координатор штаба Навального в Екатеринбурге Виктор Бармин, уточнив, что сам находится в числе задержанных.

Официальной информации правоохранительных органов о задержаниях пока не поступало.

Ранее сообщалось, что министерство общественной безопасности Свердловской области согласовало сторонникам Навального время и формат пикета 7 октября в Екатеринбурге, но предложило провести его на альтернативных площадках.

По словам Бармина, подававшего заявку на проведения акции на Площади труда, предложение о переносе места проведения пикета от министерства общественной безопасности поступило в штаб позже положенного срока - днем в среду, поэтому организаторы считают свое мероприятие "юридически согласованным".