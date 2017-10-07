В Тюмени отпустили из полиции задержанных сторонников Навального

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Полиция отпустила двух сторонников оппозиционера Алексея Навального, задержанных в Тюмени в субботу, сообщили "Интерфаксу" в тюменском штабе оппозиционера.

"Из полиции отпустили задержанного сегодня волонтера штаба Богдана Лобачева, который участвовал в одиночном пикете, также отпущен еще один из наших волонтеров, который раздавал газеты и листовки на Цветном бульваре", - сказал представитель штаба.

Он также добавил, что в отношении задержанных протоколы не составлялись.

Ранее сообщалось, что полиция задержала в субботу двух волонтеров тюменского штаба Навального.