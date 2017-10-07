Полиция отпустила задержанных в Екатеринбурге сторонников Навального

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Полиция отпустила сторонников оппозиционера Алексея Навального, задержанных в Екатеринбурге в субботу, сообщил "Интерфаксу" координатор екатеринбургского штаба оппозиционера Виктор Бармин.

"Отпущены все 14 задержанных во время проведения пикета на Площади труда", - сказал он.

Бармин добавил, что информация о задержании более 30 сторонников Навального была неточной. "Это неточно, было задержано 14 человек. В отношении них составлены протоколы, всех затем будут приглашать в суд и выносить по каждому решение", - отметил координатор.

Ранее сообщалось, что 7 октября в Екатеринбурге во время проведения пикета было задержано несколько десятков человек, среди них был и Бармин.

Министерство общественной безопасности Свердловской области согласовало сторонникам Навального время и формат пикета 7 октября в Екатеринбурге, но предложило провести его на альтернативных площадках.

По словам Бармина, подававшего заявку на проведения акции на Площади труда, предложение о переносе места проведения пикета от министерства общественной безопасности поступило в штаб позже положенного срока - днем в среду, поэтому организаторы считают свое мероприятие "юридически согласованным".