Восемь человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Забайкалье

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Восемь пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с автобусом в Карымском районе Забайкальского края доставлены в краевую клиническую больницу, сообщили "Интерфаксу" в этом лечебном учреждении.

"Пострадавших в тяжелой степени тяжести нет, у всех доставленных - средняя степень тяжести. Один несовершеннолетний госпитализирован в детскую больницу," - сказал сотрудник больницы.

Как ранее сообщалось, в Карымском районе Забайкальского края на 145 км трассы "Чита-Хабаровск" столкнулись грузовик и автобус, в котором детская спортивная команда возвращалась из Читы с соревнований по легкой атлетике.

В результате ДТП погиб водитель грузовика, пострадали водитель автобуса и несколько пассажиров.

Всего в автобусе, по предварительным данным, находилось 25 человек, в том числе 11 несовершеннолетних.

Накануне в России произошло сразу два крупных ДТП с участием автобусов, повлекшие многочисленные жертвы.