В Петербурге начались задержания участников несанкционированного шествия оппозиции

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Петербургская полиция начала задерживать участников несанкционированного шествия сторонников оппозиционера Алексея Навального по Литейному проспекту.

Сторонники Навального собрались на Марсовом поле в субботу около 18:00, передал корреспондент "Интерфакса". Несмотря на то, что митинг не был санкционирован властями города, полиция не препятствовала сбору активистов.

Через полчаса митингующие, которых, по оценке наблюдателей, набралось несколько сотен, двинулись в сторону Литейного проспекта. Когда они стали приближаться к Невскому проспекту, двигаясь в сторону площади Восстания, Литейный проспект был перекрыт сотрудниками полиции, на улицу выехали автомобили правоохранительных органов.

Полицейские начали задерживать протестующих, уже задержано не менее десяти активистов.

Ранее Смольный предупреждал петербуржцев о недопустимости проведения протестной акции 7 октября.

В субботу днем стало известно, что полиция задержала координатора "Открытой России" в Петербурге Андрея Пивоварова, а ранее, утром, за незаконную агитацию были задержаны два сотрудника городского штаба Алексея Навального - юрист петербургского штаба Денис Михайлов и сотрудник штаба Михаил Сосин.