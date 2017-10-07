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Акции оппозиции в ряде городов Поволжья прошли без происшествий

Есть обновление от 19:52

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Акции сторонников оппозиционера Алексея Навального в Нижнем Новгороде, Уфе, Чебоксарах и Оренбурге в субботу прошли спокойно, задержанных во время них не было.

Координатор нижегородского штаба Навального Анна Петкогло сообщила агентству "Интерфакс", что согласованная с властями акция прошла на улице Рокоссовского "хорошо, спокойно". "Только дождик нас немного подмочил. Полиция вела себя вежливо", - сказала собеседница агентства.

Координатор штаба оппозиционера в Оренбурге Наталья Трубачева сообщила агентству, что сторонники Навального собрались на территории гайд-парка: акция в этом месте не требует согласования с властями. "Все прошло без происшествий, никто не задержан", - сказала она.

В свою очередь сторонники Навального в Уфе в субботу вечером провели собрание и шествие, сообщил корреспондент агентства. Активисты собрались на площади перед Дворцом спорта, затем устроили шествие по тротуару вдоль Проспекта Октября до площади Ленина. На площади полицейские предупредили активистов о том, что проведение публичных мероприятий в этом месте запрещено, и участники продолжили шествие в обратном направлении.

Активисты штаба Навального в Чувашии сообщают на своей странице в соцсети, что акция состоялась у памятника Ленину в Чебоксарах. "Полиция попросила координатора штаба Семена Кочкина подойти в отделение полиции к 10:00 9 октября. Письменную повестку не дали, о нарушениях какой-либо статьи не сказали", - сообщают активисты.

В Казани согласованный пикет прошел без происшествий, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс". Участники акции в Казани разместились за ограждением у ДК Ленина в Авиастроительном районе города. По оценке наблюдателей, в пикете приняли участие около 30 человек.

Ранее сообщалось, что в ряде других городов Поволжья акции сторонников Навального в субботу закончились задержаниями активистов.

Так, в Саранске были задержаны два человека, в том числе координатор местного штаба оппозиционера Ильдар Неваев.

В Перми был задержан участник протестной акции, а также глава местного штаба Навального Максим Жилин. На него составлен административный протокол о задержании по ст. 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

В Самаре четверо участников и организатор мероприятия были задержаны, а затем отпущены без составления протоколов.

Также полиция задержала восемь человек на акции сторонников оппозиционера Алексея Навального в Ижевске.

Теги: Алексей Навальный, Нижний Новгород, Уфа, Чебоксары, Оренбург, Казань, Саранск, Пермь, Самара, Ижевск
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