В Петербурге полиция пресекла несанкционированную акцию оппозиции

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Петербургская полиция пресекла несанкционированное шествие сторонников оппозиционера Алексея Навального по Литейному проспекту.

Как передает корреспондент "Интерфакса", движение автотранспорта по Литейному проспекту, ранее перекрытое полицией, возобновлено. Часть активистов была задержана полицией, остальные разошлись.

Ранее сообщалось, что собравшиеся на Марсовом поле сторонники Навального, которых, по оценке наблюдателей, набралось несколько сотен, двинулись в сторону Литейного проспекта. При их приближении проспект был перекрыт сотрудниками полиции, полицейские начали задерживать протестующих.

Ранее Смольный предупреждал петербуржцев о недопустимости проведения протестной акции 7 октября.

В субботу днем стало известно, что полиция задержала координатора "Открытой России" в Петербурге Андрея Пивоварова, а ранее, утром, за незаконную агитацию были задержаны два сотрудника городского штаба Алексея Навального - юрист петербургского штаба Денис Михайлов и сотрудник штаба Михаил Сосин.