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Акции оппозиции в городах центральной России в основном прошли без задержаний

Есть обновление от 21:09

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Акции сторонников оппозиционера Алексея Навального состоялись в субботу в ряде городов Центрального федерального округа.

В частности, во Владимире согласованное мероприятие прошло без нарушений. В пресс-службе Главного управления МВД России по области "Интерфаксу" сообщили, что участие в акции приняли более 50 человек. Координатор местного штаба Алексей Ефермов сообщил, что митинг мирно прошел в гайд-парке на территории Центрального парка культуры и отдыха.

В Белгороде в акции приняли участие, по данным регионального УМВД, порядка двух десятков молодых людей. "Акция проходила в парке Победы. Было несколько пикетов. Кроме того, молодые люди ходили по парку и раздавали листовки. Каких-либо инцидентов не зафиксировано", - сообщил "Интерфаксу" представитель правоохранительных органов.

В Курске сторонники Навального провели несколько одиночных пикетов, не требующих согласования с властями, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления МВД по Курской области. "В общей сложности в мероприятиях приняли участия чуть более 20 человек. Все прошло мирно, нарушений порядка зафиксировано не было", - уточнил собеседник агентства.

Как сообщил агентству координатор орловского штаба Навального Виктор Зырьянов, в Орле состоялись одиночные пикеты. "Все прошло спокойно, полиция была корректна", - сказал собеседник агентства. Официальную информацию правоохранительных органов о количестве участников мероприятия "Интерфаксу" получить не удалось, но, по оценке наблюдателей в акциях участвовало несколько десятков человек.

В Иваново акция оппозиционеров прошла у памятника Фрунзе в сквере у цирка. Задержаний не было. Наблюдатели сообщают о нескольких десятках участников. Также состоялся одиночный пикет на площади Пушкина у Дворца искусств.

Оппозиционная акция в Рязани, по данным ее организаторов, "прошла тихо, без инцидентов". Наблюдатели говорят о полутора сотнях ее участников, официальной информации из правоохранительных органах не поступало.

В Калуге в несанкционированной акции, по данным горуправы, приняли участие не более 20 человек. Лозунги не выкрикивали, плакаты не доставали. Из непосредственных участников акции ни один задержан не был.

Сторонники Навального в Воронеже, не получив разрешение властей на проведение акции, массового мероприятия не устраивали, а работали, как сообщили "Интерфаксу" в воронежском штабе, "в текущем режиме: организовывали прогулки, занимались информированием граждан, что не требует согласования с органами власти". "Задержаний не было", - отметили в штабе. В свою очередь в пресс-службе главного управления МВД России по области "Интерфаксу" сказали, что "сегодня сторонников Навального на улицах города замечено не было".

Между тем в Ярославле несанкционированный пикет оппозиции завершился задержаниями. Активисты сообщают, что всего задержанных около 50. Они находятся в Кировском отделе полиции, многие из них несовершеннолетние. "Сейчас полиция собирается отпускать задержанных, кто совершеннолетний. Для тех, кому нет 18 лет - ждут родителей", - сообщил "Интерфаксу" один из задержанных активистов.

Теги: Алексей Навальный, Владимир, Белгород, Курск, Орел, Иваново, Рязань, Калуга, Воронеж, Ярославль
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