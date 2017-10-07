Несогласованные акции оппозиции в городах северо-запада России прошли с задержаниями

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Акции сторонников оппозиционера Алексея Навального прошли в субботу в ряде городов северо-запада России, не обошлось без задержаний.

Так, в Петербурге оппозиция собралась на Марсовом поле. Затем активисты, которых, по оценке наблюдателей, набралось несколько сотен, отправились несанкционированным шествием по Литейному проспекту, однако полиция его пресекла. Часть активистов была задержана, остальные разошлись.

Ранее Смольный предупреждал петербуржцев о недопустимости проведения протестной акции 7 октября. А в субботу днем стало известно, что полиция задержала координатора "Открытой России" в Петербурге Андрея Пивоварова, а ранее, утром, за незаконную агитацию были задержаны два сотрудника городского штаба Алексея Навального - юрист петербургского штаба Денис Михайлов и сотрудник штаба Михаил Сосин.

В Пскове участники несогласованной акции собрались на Октябрьской площади. Наблюдатели сообщают, что их было несколько десятков. Четверо человек были задержаны полицейскими при попытке развернуть плакаты. Среди задержанных оказался глава местного штаба Навального Валентин Болдышев.

На акции оппозиции в Калининграде, был задержан один активист. Также утром в Калининграде был задержан член местного штаба Навального Олег Алексеев. Всего же в акции, по оценкам организаторов, участвовали порядка полутора сотен человек.

В центре Мурманска на площади Пяти углов на несанкционированной акции в поддержку оппозиционера были задержаны три человека во главе с координатором регионального штаба Навального Виолеттой Грудиной. Сама акция была немногочисленной.

Без происшествий и задержаний оппозиционеры провели пикеты в Сыктывкаре. Организаторы сообщили, что на акции присутствовало несколько десятков человек, в основном молодежь.

Также несколько десятков человек, по оценке наблюдателей, помитинговали в Вологде. Задержанных не было.

Все акции были несогласованными. Комментариями со стороны региональных управлений МВД "Интерфакс" пока не располагает.