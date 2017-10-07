В частном доме в Гудермесе произошел взрыв бытового газа

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Гудермесе произошел взрыв бытового газа в частном доме, есть пострадавшие, сообщил вечером в субботу сайт МЧС по Чеченской республике.

"В 20:10 07.10.2017 года в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Чеченской Республике поступило сообщение о том, что произошел взрыв бытового газа в частном жилом доме в г. Гудермес", - говорится на сайте спасательного ведомства..

По предварительной информации, имеются пострадавшие, информации об их количестве и состоянии пока нет.