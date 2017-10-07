Акции оппозиции на юге России прошли без происшествий

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Акции оппозиции, несмотря на запреты и предупреждения властей, прошли в субботу вечером в ряде крупных городов юга России - Ростове-на-Дону, Краснодаре, Волгограде, Ставрополе.

По сообщениям корреспондентов агентства "Интерфакс", протесты прошли без происшествий, в Ростове-на-Дону и Краснодаре полиция задержала нескольких митингующих.

Акция оппозиции в Ростове-на-Дону прошла днем в субботу на Фонтанной площади. "Все мирно и спокойно", - написали организаторы в официальном telegram-канале акции, отметив, однако, что сотрудники правоохранительных органов задержали одного из участников "с целью установления личности". Наблюдатели сообщают о порядка полутора сотнях участников этой акции.

В Ставрополе оппозиционеры получили в администрации города четыре отказа на проведение митинга. В итоге несколько десятков активистов с красными шариками прошли по нескольким улицам в центре города.

Координатор акции на Ставрополье Иван Танский перед началом акции сообщил агентству, что утром он был задержан у подъезда своего дома. В отделе полиции в отношении активиста был составлен административный протокол по ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Позднее его отпустили "под обязательство о явке в понедельник".

В центре Волгограда оппозиционеры провели митинг на площади имени Ленина. Осведомленные источники сообщают, что акция собрала несколько десятков человек и прошла без происшествий и задержаний. Вместе с тем, организаторы ранее согласовали в администрации города акцию с участием всего шести протестующих.

В Краснодаре накануне акции оппозиции полиция задержала несколько организаторов и активистов. Как сообщил агентству "Интерфакс-Юг" адвокат Михаил Беньяш, решением мирового судьи 10 суток административного ареста получил координатор Краснодарского штаба Алексея Навального Мирослав Валькович, он был признан виновным по ч. 2 ст. 20.2 ч. 2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Субботним утром в Краснодаре были задержаны координатор кубанского отделения "Открытой России" Яна Антонова и активист Павел Суганеев.

В итоге, как передал корреспондент агентства "Интерфакс", участники акции в Краснодаре собрались на Театральной площади у здания администрации города, требуя освободить своих товарищей. Несмотря на проводимый в это время детский спортивный праздник протестующие пошли по улице Красная к зданию администрации Краснодарского края, где также стали скандировать лозунги.

По пути сотрудники полиции задержали двух человек. В администрации Краснодара агентству "Интерфакс" сообщили, что в ходе несанкционированной акции нарушения общественного порядка допущено не было, в акции приняли участие не более 100 человек.