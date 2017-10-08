Попавших в аварию под Владимиром граждан Узбекистана отправили в Ташкент

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Граждане Узбекистана, попавшие в дорожно-транспортное происшествие во Владимирской области, отправлены самолетом в Ташкент, сообщает в субботу пресс-служба МЧС России.

"С аэродрома Раменское в подмосковном Жуковске в Ташкент вылетел самолёт Ил-76 Минобороны Узбекистана. На его борту 36 граждан этой страны, которые находились в автобусе, столкнувшемся с поездом, и не пострадали при ДТП", - сообщает пресс-служба.

В Жуковский их доставили из Покрова автоколонной.

Этим же спецрейсом в Узбекистан будут доставлены и тела 15-ти опознанных погибших.

Как сообщалось, в ночь на пятницу в районе станции Покров Владимирской области в автобус с 58 пассажирами врезался поезд Санкт- Петербург - Нижний Новгород. В ДТП погибли 17 человек. В больнице остаются трое пострадавших, в том числе, ребёнок. Возбуждено уголовное дело.