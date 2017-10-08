Скончался академик РАН Вячеслав Иванов

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Академик РАН Вячеслав Иванов скончался на 89-м году жизни, сообщает сайт Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).

"На 89-м году жизни скончался лингвист и антрополог, академик РАН Вячеслав Иванов", - говорится в сообщении.

В.Иванов родился в 1929 году в Москве. Сын писателя Всеволода Иванова. Был в эвакуации в Ташкенте (1941-1943 гг.). Окончил школу в Москве в 1946 году и в 1951 году филологический факультет Московского университета.

Доктор филологических наук (1978), академик РАН по Отделению литературы и языка (2000). Директор Института мировой культуры МГУ и Русской антропологической школы РГГУ. В.Иванов был одним из основателей Фонда фундаментальных лингвистических исследований, иностранным членом нескольких зарубежных академий и научных обществ.