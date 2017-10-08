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Трактор помешал самолету приземлиться в аэропорту Владивостока

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании Azurair, выполнявший чартерный рейс ZF 2544 из Камрани (Вьетнам) во Владивосток, совершил утром в воскресенье внеплановую посадку в аэропорту Хабаровска, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс", летевший на этом рейсе.

На борту находились около 240 пассажиров, среди которых были дети и пожилые люди.

"Самолет должен был прилететь в аэропорт Владивостока в воскресенье, в 03:40 по владивостокскому времени. При подлете к Владивостоку командир экипажа сообщил пассажирам, что на взлетно-посадочной полосе аэропорта стоит трактор, убрать его пока не могут и поэтому посадка лайнера невозможна. Самолёт около 30 минут покружил над Владивостоком и затем командир объявил, что вынужден лететь на запасной аэродром Хабаровска", - рассказали пассажиры.

В Хабаровске пассажиры сидели в самолете почти 4 часа. Все это время экипаж говорил, что самолет вскоре после заправки вылетит.

По словам пассажиров, все это время к самолету подъезжали машины с техспециалистами аэропорта, видно было, что они подвозят инструменты, запчасти. Из иллюминатора было видно, что открыта одна из турбин лайнера, где эти специалисты вели ремонт. Пассажиры начали высказывать экипажу догадки, что посадка была вынужденной из-за поломки. Экипаж эти догадки отрицал.

Представитель авиакомпании с пассажирами не общался.

В пресс-службе аэропорта Владивосток агентству "Интерфакс" сообщили, что на полосе проводились работы. "В ночное время проводились работы на полосе, один авиарейс был отправлен на запасной аэродром. В 5:00 по местному времени аэропорт возобновил работу в плановом режиме", - сказала представитель пресс-службы.

В справочной аэропорта сообщили, что авиарейс ZF 2544 прибудет во Владивосток ориентировочно в 11:50 (4:50 мск).

Теги: Владивосток
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