Самолет AzurAir прибыл из Вьетнама во Владивосток с десятичасовым опозданием

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании AzurAir, выполнявший чартерный рейс ZF 2544 из Камрани (Вьетнам), после внеплановой посадки в Хабаровске приземлился в аэропорту Владивостока с опозданием на 10 часов, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс", летевший на этом рейсе.

По словам пассажиров, командир экипажа принес извинения за доставленные неудобства и сообщил, что внеплановая посадка в аэропорту Хабаровска была совершена по техническим причинам аэропорта Владивостока, а также из-за неисправности воздушного судна.

Пассажиров во Владивосток доставили на том же самолете, замена воздушного судна не проводилась.

Как сообщалось, самолет должен был прибыть во Владивосток в воскресенье, в 3:40 по местному времени (20:40 мск). Однако на подлете к Владивостоку экипаж сообщил пассажирам, что на взлетно-посадочной полосе аэропорта находится трактор, поэтому самолет совершит посадку в Хабаровске.

В пресс-службе аэропорта Владивосток агентству "Интерфакс" сообщили, что на полосе проводились работы, из-за чего на запасной аэродром был отправлен один самолет.