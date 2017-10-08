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В Карачаево-Черкесии людей предупредили о чрезвычайной пожароопасности

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Чрезвычайная пожароопасность пятого класса объявлена в центральных и северных районах Карачаево-Черкесии.

"По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 9-11 октября в центральных и северных районах КЧР прогнозируется чрезвычайная пожароопасность пятого класса. В связи с этим объявлено экстренное предупреждение", - сообщил в воскресенье "Интерфаксу" представитель ГУ МЧС России по КЧР.

В связи с чрезвычайной пожароопасностью ГУ МЧС России по региону рекомендует населению не разжигать костров и воздержаться от посещения пожароопасных участков, а также от выездов в лесную зону.

Теги: КЧР, Карачаево-Черкесия
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