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К тушению пожара на рынке в Ростове-на-Дону привлекут самолет и вертолет

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Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Приведены в Готовность самолет и вертолет для тушения пожара на рынке "Темерник" в Ростове-на-Дону, где площадь пожара составляет уже 6 тыс. кв.м., сообщает пресс-служба МЧС Росси.

"Приведены в готовность самолет Бе-200ЧС и вертолет Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.

Как сообщил журналистам на месте пожара в Ростове-на-Дону начальник управления пожарно-спасательных сил Южного регионального центра МЧС России (ЮРЦ МЧС) Илья Константинов, в настоящее время тушение пожара ведется на четырех участках, на двух из которых огонь распространяется наиболее интенсивно.

"Пожар разбит на четыре участка тушения. В настоящее время наиболее интенсивно распространение огня идет по участкам №1 и №3, туда сосредоточиваются основные силы. На участках №2 и №4 распространение уже ограничено. Создан штаб по тушению пожара. В очаге пожара нагрузку составляют контейнеры с вещами и имуществом", - сказал Константинов.

К тушению пожара привлечено около 400 человек и 50 единиц техники. Возгорание торгового павильона произошло в Ростове-на-Дону в воскресенье в 21.08 мск.

Теги: Россия, Ростов-на-Дону
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