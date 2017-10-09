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Житель Приамурья приговорен к 22 годам строгого режима за убийство полицейского

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Суд присяжных в Амурской области признал жителя Зейского района виновным в убийстве оперуполномоченного отдела уголовного розыска МО МВД России "Зейский" капитана полиции Тараса Соколюка, который пытался его задержать на месте преступления.

Как сообщает региональная прокуратура, в мае двое жителей Зейского района договорились ограбить одну из жительниц города Зея, забравшись в ее дом в микрорайоне Светлый. О готовящемся разбойном нападении стало известно сотрудникам полиции, которые устроили засаду. Во время задержания вооруженных преступников, один из полицейских получил смертельные огнестрельные ранения.

"На основании вердикта присяжных заседателей Амурским областным судом организатор преступлений разбоя признан виновным и осужден на 22 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима с ограничением свободы на один год шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Он признан виновным по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой) и ст. 317 УК РФ (применение насилия по отношению к представителю власти).

Его подельник осужден по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) и приговорен к четырем годам колонии строго режима.

Как сообщалось, в тот день преступники подошли к дому потерпевшей и разбили окно. Один из них забрался в дом, где был задержан полицейскими, устроившими засаду. Организатор преступления, вооруженный гладкоствольным охотничьим ружьем, смог вырваться, но во дворе дома его попытался остановить сотрудник угрозыска.

В результате перестрелки капитан полиции 1985 года рождения был смертельно ранен. Преступник, который также получил ранение, вскоре был задержан в лесном массиве.

Теги: Россия, Амурская область
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