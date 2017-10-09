Медведев предложил поделиться с Алжиром технологиями атомной энергетики РФ

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Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Россия готова предложить Алжиру свои технологии в сфере атомной энергетики, а также поставлять зерно и готовую промышленную продукцию, в том числе авиатехнику и автомобили, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Если решение о создании национальной атомной промышленности в вашей стране будет принято, мы готовы предложить свои технологии и технические решения (...) И параллельно мы готовы рассматривать проекты по генерации "чистой" электроэнергии на ветряных и солнечных станциях", - сказал Медведев в интервью алжирскому информационному агентству APS накануне визита в Алжир.

Он напомнил, что в настоящее время Россия уже готовит для Алжира отраслевых специалистов-атомщиков.

Он также полагает, что Алжиру могут быть интересны закупки зерна в РФ. "Алжир, как известно, ежегодно закупает значительные объемы зерна, тогда как Россия - его ведущий экспортер в мире. Очевидно, что мы можем быть полезны друг другу. Более активное взаимодействие в этой области способно положительно влиять на наш торговый баланс", - отметил глава правительства РФ.

Как сообщил Медведев, российский завод, производящий автомобили "Рено", поставлять в Алжир кузовы для финальной сборки и в дальнейшем планирует расширить линейку за счет других автокомпонентов.

"И, конечно, мы готовы к экспорту готовой промышленной продукции, в том числе гражданской авиатехники, автомобилей, оборудования для сельхозпроизводителей и железной дороги, станков", - сказал он.

По словам премьера, предметно обсуждается сотрудничество и по другим направлениям - недропользование, водный транспорт, высокие технологии и космос, строительство, фармацевтика.

"Поэтому у нас есть все основания полагать, что в ближайшие годы экономическое сотрудничество России и Алжира будет развиваться", - подчеркнул глава правительства, напомнив, что только в прошлом году товарооборот РФ и Алжира удвоился и составил почти 4 млрд долларов.

Теги: Россия, Алжир, Дмитрий Медведев
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