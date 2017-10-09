Четыре поезда дальнего следования были задержаны из-за ДТП на переезде под Орлом

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Четыре состава дальнего следования были задержаны в пути после дорожно-транспортного происшествия на железнодорожном переезде в Орловской области.

"С отклонением от расписания (следуют - ИФ) пассажирские поезда №82 Белгород-Москва, №723 Москва-Курск, №740 Белгород-Москва и №110 Анапа-Москва", - сообщила в 1:30 понедельника Московская железная дорога (МЖД, филиал ОАО "Российские железные дороги").

Инцидент произошел в воскресенье в 20:33 на регулируемом ж/д переезде (оборудован световой и звуковой сигнализацией) двухпутного участка Думчино-Мценск. Грузовой автомобиль выехал на пути, где с ним столкнулся пассажирский поезд №740. По предварительной информации, фура могла заглохнуть на переезде, отмечает МЖД.

"Машинист поезда, заметив преграду на пути, применил экстренное торможение, но расстояние для полной остановки состава было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - отмечает МЖД. В результате столкновения часть автомобиля откинуло на соседний путь, локомотив сошел с рельсов. Локомотивная бригада, пассажиры поезда и водитель не пострадали.

Движение поездов на участке было приостановлено для ликвидации последствий ДТП, на место отправился восстановительный поезд. В 23:10 был открыт один из путей, составы пропускались в реверсивном режиме - поочередно в обе стороны. Вагоны поезда №740 были отцеплены от локомотива и отбуксированы на станцию Отрада, откуда состав продолжил движение по маршруту с новым локомотивом. В 0:54 понедельника для движения был открыт второй путь.

"Нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении переездов в текущем году привели к двукратному росту столкновений автомобильного транспорта с железнодорожным в границах Московской железной дороги", - отмечают в этой связи РЖД.

Похожий инцидент произошел в пятницу вблизи станции Покров на границе Владимирской и Московской областей, где на путях заглох автобус с пассажирами. Столкновение с ним поезда привело к человеческим жертвам.