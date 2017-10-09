В Екатеринбурге взорвали банкомат Сбербанка и похитили деньги

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Полицейские разыскивают неизвестного, который повредил банкомат на улице Блюхера в Екатеринбурге и похитил деньги, сообщает пресс-группа управления МВД России по городу.

Сообщение о повреждении банкомата в помещении кредитного учреждения поступило примерно в 22:30 (20:30 по Москве) в воскресенье. Выехавшие на место происшествия полицейские провели осмотр и изъяли ряд вещественных доказательств, которые в настоящее время изучаются.

"Установлено, что неизвестный путем повреждения банкомата завладел денежными средствами. Ущерб устанавливается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что личность злоумышленника устанавливается. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Как уточнили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Уральского банка Сбербанка, инцидент произошел в офисе Сбербанка по улице Блюхера, дом №59.

"Был взорван один из банкоматов в зоне самообслуживания и похищена незначительная сумма средств. В интересах следствия подробности не раскрываются, однако отметим, что пострадавших в результате взрыва нет. Сейчас офис опечатан", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники службы безопасности Сбербанка содействуют МВД в проведении оперативно-следственных мероприятий.