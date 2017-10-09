"Коммерсантъ" узнал о планах Макрона приехать на Петербургский экономический форум

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон готов принять приглашение российских властей об участии в Международном экономическом форуме в Петербурге в мае 2018 года, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на французские дипломатические источники.

По данным газеты, приглашение посетить РФ президент Владимир Путин передал французскому коллеге еще в мае, во время их переговоров в Версале.

Собеседник газеты отметил, что хотя в Париже почти приняли решение, официально объявлять о нем пока не будет, поскольку "президентские выборы в России состоятся только в марте, и хотя мы предвидим их исход, было бы не совсем правильно принимать уже сейчас приглашение еще не переизбранного Владимира Путина".

"Коммерсантъ" отмечает, что Макрон может стать главным иностранным гостем форума. В Москве рассчитывают, что его визит позволит переломить негативную тенденцию в отношениях с ЕС. По словам собеседника издания, "в какой-то мере Макрон будет прорубать для нее окно в Европу - что характерно, в Петербурге". Газета напоминает, что в середине 2018 года страны-члены Евросоюза вновь будут обсуждать вопрос о продлении на шесть месяцев санкций в отношении России.