Омбудсмен Петербурга предложил провести парламентские слушания после акции 7 октября

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов предложил обсудить в парламенте городской закон о митингах после несанкционированной акции на Марсовом поле 7 октября.

"Избирательный подход органов исполнительной власти к согласованию публичных мероприятий, раз за разом проявляемое нежелание находить законное решение, обеспечивающее реализацию права граждан на свободу мирных собраний, в том числе демонстративный отказ в их согласовании, способствует радикализации общественных настроений, фактически провоцирует людей с активной гражданской позицией, прежде всего - молодежь , на проведение несогласованных акций", - отмечается в заявлении омбудсмена, опубликованном пресс-службой.

​"Митинг 7 октября на Марсовом поле не был согласован органами исполнительной власти, причем вопреки требованиям действующего законодательства организаторам даже не было предложено альтернативное место для его проведения. С другой стороны, организаторы митинга безответственно призывали людей принять участие в несогласованной акции, вводя их в заблуждение информацией о якобы полученном согласовании", - добавил Шишлов.

Омбудсмен также назвал действия полиции на акции корректными и эффективными.