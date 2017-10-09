Многодетные супруги осуждены в Иркутской области за аферы с онлайн-кредитами

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Суд в городе Усолье-Сибирское Иркутской области признал виновными в серии мошенничеств и приговорил к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года каждого из супругов, на иждивении которых находится шестеро детей.

Как сообщает пресс-служба Усольского городского суда, с 27 февраля 2014 по 12 января 2016 года муж и жена совершили 15 преступлений, похитив с банковских карт граждан более 1 млн рублей.

Суд установил, что супруги размещали в интернете информацию от имени сотрудника ПАО "Сбербанк России" о предоставлении онлайн-кредитов на выгодных условиях. На звонки отвечала женщина, имитируя стандартную для кредитных учреждений схему работы.

"Она обманывала звонивших граждан относительно своих полномочий с целью убедить их перечислить денежные средства, якобы для последующего заключения договора о предоставлении кредита, либо получить от них информацию о банковских картах, необходимую для получения доступа к услуге "Сбербанк Онлайн" и хищения находящихся на счетах денежных средств", - говорится в сообщении.

В качестве контактного телефона супруги указывали абонентские номера, зарегистрированные на сторонних лиц. Приобретением сим-карт, телефонных аппаратов и банковских карт, зарегистрированных на других граждан, занимался отец семейства.

В сообщении отмечается, что представитель ПАО "Сбербанк России" и прокурор, не согласившись с приговором, подали апелляционные жалобы и представления в Иркутский областной суд. Однако он оставил решение Усольского городского суда без изменения, а апелляции - без удовлетворения.

Многодетные супруги осуждены по части 2 статьи 159 (мошенничество) УК РФ.

В свою очередь пресс-служба Главного управления МВД по региону сообщает, что жертвами супругов-мошенников стали жители Приморского края, Северного Кавказа, Удмуртской республики, Красноярского края, Ульяновской и Свердловской областей, а также других регионов России.

"В 2016 году это был первый случай в Иркутской области, когда была задержана такая организованная группа мошенников", - отмечается в сообщении.