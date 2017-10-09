Томские ученые научились делать искусственные кости с помощью растительного желатина

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Ученые химического факультета Томского госуниверситета (ТГУ) запатентовали метод синтеза основного минерального компонента костной ткани, который позволит приблизить искусственную кость к ее природному аналогу. Об этом сообщает пресс-служба вуза в понедельник.

"Чтобы обеспечить основному минеральному компоненту костной ткани - гидроксиапатиту - нужную пористость, ученые изобрели новый способ синтеза этого порошка в микроволновом поле с использованием растительного желатина агар-агар, который делают из морских водорослей. Желатин выгорает под воздействием высоких температур, после чего в материале остаются поры", - говорится в пресс-релизе.

Наличие пор способствует лучшему прорастанию костной ткани сквозь имплант и повышает биосовместимость синтетического материала с родными тканями человека.

По словам доцента кафедры неорганической химии ТГУ Натальи Коротченко, которую цитирует пресс-служба, СВЧ-излучение быстро и равномерно нагревает облучаемый образец, благодаря чему процесс синтеза гидроксиапатита требует меньших временных и энергетических затрат.

Кроме того, ученые научились модифицировать гидроксиапатит с помощью введения в его структуру ионов различных элементов. Так, например, введение ионов серебра повышает антибактериальные свойства материала, а силикат-ион способствует повышению совместимости живой кости с имплантом.

Томский государственный университет был открыт в 1888 году, став первым университетом в азиатской части России. ТГУ занял восьмое место в VIII Национальном рейтинге университетов, подготовленном Международной информационной группой "Интерфакс" по результатам 2016/2017 учебного года, поднявшись на одну строчку по сравнению с предыдущим годом.