Все пассажиры "ВИМ-Авиа" перевезены

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU -Все пассажиры авиакомпании "ВИМ-Авиа" перевезены, сообщает Минтранс РФ в понедельник.

"Всего с 26 сентября по 08 октября включительно на внутренних и международных рейсах было перевезено более 36 тыс. человек, из которых порядка 5 тыс. человек перевезены иностранными авиакомпаниями, 17,5 тыс. - "ВИМ-Авиа", остальные пассажиры - другими российским авиаперевозчиками", - говорится в сообщении Минтранса.

В перевозке пассажиров "ВИМ-Авиа" принимали участие авиакомпании "Уральские авиалини", "АЗУР Эйр", "Ред Вингс", "Роял Флайт", "Ай Флай", "Россия", "Ямал", "Глобус", "ЮТэйр", "Икар", Ellinair (Греция), Atlas Global (Турция), Charlie Airlines (Кипр). "Помощь и поддержку в этой работе оказали авиакомпании S7, "Аэрофлот" и аэропорт "Внуково", - отметили в ведомстве.

Крах "ВИМ-Авиа"

"ВИМ-Авиа" 25 сентября остановила чартерные рейсы из-за недостатка средств на операционную деятельность. Билеты авиакомпании на этот момент приобрели почти 200 тыс. пассажиров. За рубежом на этот момент оказались почти 39 тыс. пассажиров с билетами авиакомпании. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.

Общую сумму кредиторской задолженности авиакомпании разные источники оценивают в сумму от 3 миллиардов рублей и более. В частности, долги аэропорту "Домодедово" составляют более 500 миллионов рублей (задолженность за четыре месяца), а другим аэропортам в общей сложности - не менее этой суммы. Кроме того, по данным АТОР, оплата лизингодателю за самолеты также задержана "ВИМ-Авиа" более чем на четыре месяца.

Президент России Владимир Путин в связи с ситуацией с авиакомпанией "ВИМ-Авиа" объявил неполное служебное несоответствие министру транспорта Максиму Соколову и обратил внимание вице-премьера Аркадия Дворковича, что он недостаточно внимания уделяет транспортной отрасли.