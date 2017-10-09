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Суд 30 октября рассмотрит апелляцию Siemens по делу о крымских турбинах

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд 30 октября рассмотрит апелляционную жалобу Siemens на решение суда первой инстанции, который отказал немецкому концерну в принятии обеспечительных мер по иску в отношении ООО "ВО "Технопромэкспорт" и ОАО "ВО "Технопромэкспорт".

Ранее апелляцию планировалось рассмотреть без вызова сторон в порядке части 1 статьи 272.1 Арбитражного процессуального кодекса. Но эти сведения, опубликованные в картотеке арбитражных дел, оказались ошибочными - была допущена опечатка, сообщил суд.

Как сообщалось, жалоба подана на отказ суда первой инстанции принять обеспечительные меры рамках иска против ООО "ВО "Технопромэкспорт" и ОАО "ВО "Технопромэкспорт".

Арбитражный суд Москвы два раза отказал Siemens в наложении ареста на турбины SGT5-2000E, которые были поставлены и сейчас монтируются в Крыму.

Помимо ареста, немецкий концерн также потребовал запретить транспортировать, осуществлять монтаж, эксплуатировать, модифицировать, разбирать, иным образом использовать турбины. Кроме того, он просил суд запретить ответчику совершать сделки, направленные на отчуждение или возможное отчуждение, а также на любое обременение оборудования.

Ранее Siemens подал иск в суд к структурам "Ростеха", одна из них - ООО "ВО "Технопромэкспорт", которое строит в Крыму две электростанции. На ТЭС были поставлены четыре турбины, произведенные на совместном с "Силовыми машинами" заводе Siemens в Санкт-Петербурге. Поставки в Крым турбин запрещены санкциями ЕС. Однако первоначально немецкий концерн произвел и поставил свое оборудования для строительства станции на Тамани, которое вело АО "ВО "Технопромэкспорт". Компания признана банкротом, турбины она продала ООО за 152 млн евро. Обе компании находятся под контролем госкорпорации "Ростех".

Немецкий концерн попросил суд признать сделку недействительной и применить последствия недействительности сделки. Судебное заседание по иску пройдет 16 октября.

По мнению Siemens, если суд встанет на его сторону, то турбины, которые являются сложным промышленным энергетическим оборудованием, не могут быть подвергнуты демонтажу без последствий и потери стоимости. "Демонтаж ГТУ (газотурбинные установки - ИФ) повлечет значительные временные и финансовые затраты, и возврат ГТУ будет затруднителен либо невозможен. Кроме того, монтаж спорных комплектов ГТУ и их последующая эксплуатация ответчиком вызовет значительное снижение стоимости спорных ГТУ, так как в этом случае оборудование подвергнется износу и будет считаться бывшим в употреблении. Это обстоятельство повлечет за собой причинение значительного ущерба истцу", - говорится в материалах дела со ссылкой на доводы Siemens. В связи с этим концерн попросил принять обеспечительные меры.

При этом суд счел, что заявленные обеспечительные меры несоразмерны возможным последствиям нарушения прав истца. Отсутствуют и доказательства, которые подтверждали бы размер этого ущерба.

"Севастопольская ПГУ-ТЭС" строится в Балаклавском районе Севастополя. Первая очередь - парогазовая установка мощностью 235 МВт, вторая очередь - той же мощности. Близ Симферополя строится "Симферопольская ПГУ-ТЭС", ее мощность совпадает с мощностью станции в Севастополе. Станции должны быть запущены в мае-июне 2018 года.

Теги: Технопромэкспорт, Siemens
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