Туроператоры допустили повышение цен на 10% летом из-за ухода "ВИМ-Авиа"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Цены на турпутевки могут возрасти на 10% следующим летом из-за ухода с рынка авиакомпании "ВИМ-Авиа", считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Евгения Конколь.

"С точки зрения зимней программы все более-менее спокойно: думаю, эксцессов не будет. Цены на отдых в зимнем сезоне и межсезонье не должны измениться из-за ухода "ВИМ-Авиа", - сказала она.

При этом цены, по словам Конколь, могут поменяться летом.

"На следующее лето вполне возможно, что цены повысятся, но не сильно, процентов на 10. Во-первых, создание фонда для чартерных перевозчиков приведет к небольшому, но повышению стоимости билетов. Недостаток емкостей для перевозки - тут действует закон рынка, чем меньше предложения и больше спрос, тем это дороже. Кроме того, российские авиакомпании приостановили в последние годы закупку техники. Может быть, сейчас они ее увеличат, тогда цены не изменятся", - добавила эксперт.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении всех чартерных программ из-за нехватки оборотных средств и приостановки обслуживания в аэропортах. Билеты авиакомпании на этот момент приобрели почти 200 тыс. пассажиров. При этом за рубежом оказались почти 39 тыс. пассажиров с билетами авиакомпании.

"ВИМ-Авиа" входила в десятку самых крупных российских авиакомпаний и была одним из самых активных перевозчиков на чартерном рынке. Ранее эксперты заявляли, что с ее уходом может возникнуть дефицит самолетов для перевозки туристов на отдых.