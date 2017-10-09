Минсельхоз начал подготовку товарных интервенций на рынке зерна в объеме 500 тыс. т

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ готовит товарные интервенции на рынке зерна в объеме 500 тыс. тонн. Это зерно предназначено для экспорта.

"По поручению Минсельхоза мы прорабатываем вариант продажи (из интервенционного фонда - ИФ) 500 тыс. тонн зерна в те страны, куда наши экспортеры зерно не поставляли", - заявил статс-секретарь - заместитель генерального директора "Объединенной зерновой компании" (ОЗК) Дмитрий Юрьев на заседании комитета Совета Федерации по агропродовольственной политике и природопользованию в понедельник.

Продажа без дефицита

Однако, как заявил Юрьев "Интерфаксу", для того, чтобы эти планы стали реальностью, требуется изменение нормативно-правовой базы. Он пояснил, что в соответствии с действующим законодательством выпуск зерна из интервенционного фонда без биржевых торгов разрешен в случае, если оказывается гуманитарная помощь или проводятся товарные интервенции для исключения дефицита в регионах.

"Но сегодня дефицита зерна в регионах нет. Для намеченных планов требуется решение правительства, допускающее возможность реализации зерна интервенционного фонда", - сказал он.

Как заявил "Интерфаксу" директор департамента по регулированию рынков АПК Анатолий Куценко, речь идет об оптимизации, обновлении интервенционного фонда.

"В этом плане готовятся соответствующие предложения, но для того, чтобы, в первую очередь, удовлетворялись внутренние потребности даже на случай существенного снижения (урожая в будущем - ИФ), чтобы оно не создавало волатильности на рынке", - заявил он.

Вместе с тем Куценко подтвердил планы Минсельхоза по проведению в декабре этого года закупочных интервенций на рынке зерна.

По его словам, они будут проводиться в тех регионах, где будут наименьшие цены на зерно и свободные мощности для его хранения. "Это будет комплексное решение. Мы посмотрим, сколько за последнее время будет экспортировано зерна и как сложится фактический урожай текущего года", - заявил он.

"Необходимо сбалансировать внутренние потребности страны, создать определенные страховые запасы - сказал глава департамента. - Но при этом излишков, которые будут отрицательно сказываться на ценообразовании и доходности сельхозпроизводителей, тоже не должно быть".

По его словам, в течение ближайших октября-ноября Минсельхоз будет мониторить ситуацию.

По данным на 1 января 2017 года, в интервенционном фонде имелось 4 млн 035 тыс. 834 тонн зерна, из которых более 86% приходится на зерно урожая 2014-2016 годов.

В том числе пшеницы 3 класса - 1,709 млн тонн, пшеницы 4 класса - 1,568 млн тонн.

Механизм интервенций

Механизм закупочных (закупка государством зерна) и товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При падении цен государство снимает лишнее зерно с рынка для того, чтобы прекратить его удешевление, при резком росте цен - продает зерно из госфонда и тем самым останавливает его подорожание.

Между тем планируемая приватизация ОЗК может лишить компанию функций госагента фонда. Первоначально речь шла о передаче этих функций ФГУП при Минсельхозе. Но против этого выступил вица-премьер Аркадий Дворкович, считающий, что интервенциями на рынке продовольствия должна выполнять коммерческая структура