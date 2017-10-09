Парламентарии Бурятии предложили учредить в России День строителей БАМ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Законопроект об установлении 8 июля новой памятной даты - Дня строителей и работников Байкало-Амурской магистрали (Дня БАМовцев) - внесен в Госдуму. Соответствующий документ размещен в базе законодательной деятельности нижней палаты в понедельник.

"Установление Дня БАМовцев на государственном уровне позволит восстановить историческую справедливость оценки труда всех поколений БАМовцев", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, разработчики проекта закона из парламента Бурятии, считают, что "принятие такого решения служит общей идее, которая объединит разные национальности, поколения и будет способствовать патриотическому, трудовому воспитанию молодежи".

Отмечается, что 8 июля 1974 года принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О строительстве Байкало-Амурской магистрали".