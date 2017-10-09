Медведев внес кандидатуру Неверова на пост главы фракции "Единой России"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Председатель партии "Единая Россия", премьер Дмитрий Медведев внес кандидатуру Сергея Неверова на должность руководителя фракции ЕР в Госдуме. Соответствующее заявление Медведева размещено на сайте председателя "Единой России".

В свою очередь, председатель Думы Вячеслав Володин сообщил, что выдвижение Неверова поддержано и одобрено главой государства.

"Кандидатура Сергея Неверова одобрена президентом страны - моральным лидером "Единой России" Владимиром Путиным и сегодня была внесена на рассмотрение парламентского большинства председателем партии Дмитрием Медведевым", - сказал Володин журналистам в понедельник.

Пост руководителя фракции ЕР стал вакантным после назначения президентом Владимира Васильева врио главы Дагестана.