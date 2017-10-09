Стадо овец попало под поезд в Красноярском крае

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - На перегоне "станция Кравченко - станция Саянская" Красноярской железной дороги поезд насмерть сбил 17 овец. Об этом сообщает пресс-служба Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Сотрудниками полиции установили, что в деревне Калиновка Партизанского района на договорной основе выпасом скота занимается 28-летний местный житель.

"Как обычно вечером после выпаса он погнал скот обратно в деревню. Подогнав стадо к деревне, пастух оставил их без присмотра, а сам вернулся в поле за коровами. Дальнейшее передвижение стада он не проконтролировал", - говорится в сообщении.

Утром следующего дня к пастуху обратились хозяева овец и сообщили о пропаже 17 голов скота. Фрагменты тел животных были обнаружены на железнодорожной насыпи протяженностью 100 метров.

Пастух привлечен к административной ответственности за нарушение правил выпаса скота вблизи железнодорожного пути.