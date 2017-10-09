Аэропорт, вокзалы и гостиницы эвакуировали в Белгороде из-за звонков о минировании

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Балгороде неизвестные сообщили о минировании нескольких гостиниц, вокзалов и аэропорта, передают местные СМИ.

В настоящее время известно об эвакуации людей из белгородского аэропорта, с железнодорожного и автовокзалов, а также из гостиниц "Аврора", "Континенталь" и "Белогорье". Пользователи соцсетей также пишут о начале эвакуации в торговом центре "Сити-Молл Белгородский".

По словам очевидцев, здания оцеплены, внутри работают кинологи и специалисты МЧС.

В правоохранительных органах ситуацию не комментируют.

В середине сентября после анонимных сообщений о минировании были эвакуированы девять соцобъектов.