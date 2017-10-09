После медосмотра Мединского в комитете Госдумы заявили о больших нагрузках на министра

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Министр культуры Владимир Мединский в последнее время сталкивается с огромной нагрузкой, считает первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

"Довели. Думаю, это не только диссертация , у него (Мединского - ИФ) очень большая нагрузка была в последнее время и из-за "Матильды" в том числе", - сказала Драпеко "Интерфаксу" в понедельник.

Она добавила, что "подробностей не знает, просто разговаривала с Мединским".

На прошлой неделе в интернете появились сообщения о госпитализации Мединского. В министерстве культуры РФ на это заявили , что Мединский проходит плановый осмотр.

Сам Мединский в твиттере также опроверг информацию о своей госпитализации.

"О госпитализации... Разочарую тех, кто полагает, будто меня легко выбить из седла. Работал и буду работать. Ибо главное для нас - результат. (...) Всем искренне переживавшим - спасибо за помощь и поддержку!" - написал министр в пятницу.

Также министр опубликовал фото Псковского кремля.