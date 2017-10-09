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Путин принял отставку губернатора Омской области

Исполнять обязанности главы региона будет "эсер" Александр Бурков

Путин принял отставку губернатора Омской области
Экс-губернатор Омской области Виктор Назаров
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Омской области Виктора Назарова, назначил врио губернатора депутата Госдумы от "Справедливой России" Александра Буркова, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Назаров подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Бурков назначен на пост врио главы региона до вступления в должность лица, избранного губернатором Омской области.

В конце сентября российские СМИ сообщили о грядущих отставках ряда глав регионов. Среди субъектов Федерации, которых могут коснуться кадровые перемены, называли, в том числе, Омскую область. Однако власти региона опровергли эту информацию.

"Пять лет работает губернатор, и пять лет распространяются эти слухи с регулярностью два раза в месяц (...) Виктор Иванович (Назаров - ИФ) на месте, работает. График расписан на ближайшие недели. У нас все в порядке", - заявила тогда "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора Юлия Соколенко.

Александр Бурков родился 23 апреля 1967 года в городе Кушве Свердловской области. Окончил Уральский государственный политехнический институт по специальности "инженер-теплоэнергетик" (1989 г.). Кандидат экономических наук (1998 г., Институт экономики УрО РАН).

В 1989-1990 гг. работал на предприятии "ТАЛ Малахит" в Свердловске. В 1990-1995 гг. - в Рабочем центре экономических реформ при правительстве России (в должностях от специалиста второй категории до начальника управления по региональной политике).

В 1995-1998 гг. - заместитель председателя правительства Свердловской области по управлению госимуществом.

В 1999 г. участвовал в выборах губернатора Свердловской области (занял второе место, обойдя действовавшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого). Четырежды избирался депутатом обеих палат (Палаты представителей и областной Думы) Законодательного собрания Свердловской области.

Избирался депутатом Госдумы V-VII созывов от "Справедливой России". В 2016 году занял пост первого заместителя руководителя фракции "эсеров".

Партийная должность - секретарь президиума Центрального совета "Справедливой России", председатель Совета регионального отделения партии в Свердловской области.

Виктор Назаров родился 18 октября 1962 года в с. Ингалы Большереченского района Омской области. В 1988 г. окончил Омский государственный университет по специальности "правоведение", квалификации - юрист.

Трудовую деятельность начал в 1979 году токарем на Омском электротехническом заводе им. К.Маркса.

В 1988-1990 гг. служил в органах прокуратуры Черлакского и Омского районов; в 199-1992 гг. - следователь военной прокуратуры (войсковая часть №56681); в 1992 - 2003 гг. занимался юридической работой.

В 2003-2005 гг. - заместитель начальника отдела по оперативной работе с потребителями в Омском филиале ООО "Межрегионгаз". После реорганизации филиала в ЗАО "Омскрегионгаз" занял должность заместителя генерального директора по общим вопросам.

В 2005-2012 гг. - генеральный директор компании ЗАО "Омскрегионгаз".

В 2011 году избран депутатом Законодательного собрания Омской области.

С 30 мая 2012 г. - губернатор Омской области.

"Омоложение" губернаторов

18 фотографий
Экс-губернатор Омской области Виктор Назаров, 54 годаВрио губернатора Омской области Александр Бурков, 50 летЭкс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, 69 летВременно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников, 46 летБывший губернатор Орловской области Вадим Потомский, 45 летВременно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков, 38 лет
Экс-губернатор Омской области Виктор Назаров, 54 года
Теги: Александр Бурков, Виктор Назаров, Омская область
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