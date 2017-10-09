Путин принял отставку губернатора Омской области

Александр Бурков родился 23 апреля 1967 года в городе Кушве Свердловской области. Окончил Уральский государственный политехнический институт по специальности "инженер-теплоэнергетик" (1989 г.). Кандидат экономических наук (1998 г., Институт экономики УрО РАН).

В 1989-1990 гг. работал на предприятии "ТАЛ Малахит" в Свердловске. В 1990-1995 гг. - в Рабочем центре экономических реформ при правительстве России (в должностях от специалиста второй категории до начальника управления по региональной политике).

В 1995-1998 гг. - заместитель председателя правительства Свердловской области по управлению госимуществом.

В 1999 г. участвовал в выборах губернатора Свердловской области (занял второе место, обойдя действовавшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого). Четырежды избирался депутатом обеих палат (Палаты представителей и областной Думы) Законодательного собрания Свердловской области.

Избирался депутатом Госдумы V-VII созывов от "Справедливой России". В 2016 году занял пост первого заместителя руководителя фракции "эсеров".

Партийная должность - секретарь президиума Центрального совета "Справедливой России", председатель Совета регионального отделения партии в Свердловской области.

Виктор Назаров родился 18 октября 1962 года в с. Ингалы Большереченского района Омской области. В 1988 г. окончил Омский государственный университет по специальности "правоведение", квалификации - юрист.

Трудовую деятельность начал в 1979 году токарем на Омском электротехническом заводе им. К.Маркса.

В 1988-1990 гг. служил в органах прокуратуры Черлакского и Омского районов; в 199-1992 гг. - следователь военной прокуратуры (войсковая часть №56681); в 1992 - 2003 гг. занимался юридической работой.

В 2003-2005 гг. - заместитель начальника отдела по оперативной работе с потребителями в Омском филиале ООО "Межрегионгаз". После реорганизации филиала в ЗАО "Омскрегионгаз" занял должность заместителя генерального директора по общим вопросам.

В 2005-2012 гг. - генеральный директор компании ЗАО "Омскрегионгаз".

В 2011 году избран депутатом Законодательного собрания Омской области.

С 30 мая 2012 г. - губернатор Омской области.