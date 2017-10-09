Военнослужащий с Украины задержан при незаконном пересечении границы с РФ

По словам адвоката, Владимир Тюрин не имел никаких споров с бывшим российским депутатом и не препятствовал его общению со своей экс-супругой Подробнее

Радиостанция входит в систему международного вещания США и финансируются Конгрессом Подробнее

Ведомство пояснило, что этот шаг стал ответом на притеснение российских СМИ в США Подробнее

Минюст РФ предупредил американские СМИ о возможном ограничении их работы

9 октября 10:46

Все пассажиры "ВИМ-Авиа" перевезены

Российскими и зарубежными авиакомпаниями, а также самой "ВИМ-Авиа" с 26 сентября перевезены более 36 тыс. человек Подробнее

9 октября 06:39

Житель Красноярска предстанет перед судом за растление 23 детей и подростков

Мужчина знакомился с детьми в социальных сетях Подробнее

9 октября 05:44

Медведев предложил поделиться с Алжиром технологиями атомной энергетики РФ

Россия уже готовит для Алжира отраслевых специалистов-атомщиков Подробнее

8 октября 23:49

Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону выросла до 5 тыс. кв. м

В тушении участвуют 97 человек Подробнее

8 октября 16:19

В Дагестане началась проверка из-за задержания не пропустившего кортеж водителя

Водитель BMW X5 не уступил дорогу кортежу главы МВД республики и был задержан Подробнее

8 октября 11:47

В Госдуме анонсировали принятие закона о запрете контактных зоопарков