Военнослужащий с Украины задержан при незаконном пересечении границы с РФ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Российские пограничники задержали, предположительно, украинского военнослужащего, пытавшегося незаконно пересечь российскую госграницу на Луганском направлении, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.
"9 октября за нарушение государственной границы из Украины в Россию на Луганском направлении задержано лицо, представившееся военнослужащим Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Обстоятельства нарушения госграницы устанавливается, добавили в пресс-службе.