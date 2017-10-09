Бастрыкин призвал студентов выражать свое мнение в законных формах

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин посоветовал студентам МГУ им. Ломоносова высказывать свое мнение на легальных площадках, а не на несанкционированных уличных акциях, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В понедельник Бастрыкин выступил с лекцией перед студентами юридического факультета МГУ. "В ходе выступления Александр Бастрыкин затронул и вопрос влияния различного рода движений на молодых людей, призвав студентов использовать легальные способы выражения своего мнения и отстаивания гражданской позиции вместо участия в различного рода несанкционированных массовых акциях", - сказала Петренко.

Кроме того, глава СКР рассказал о зарождении и развитии следственных органов в России и работе своего ведомства на современном этапе.

В субботу 7 октября в городах России прошли акции оппозиции, часть из которых закончилась задержаниями .