В отношении координатора Новосибирского штаба Навального составили два протокола

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Полиция составила два административных протокола в отношении координатора новосибирского штаба оппозиционера Алексея Навального Сергея Бойко, ему инкриминируется проведение несанкционированных акций 7 октября и 30 сентября, говорится в сообщении штаба.

Как следует из протоколов, фотокопии которых размещены на странице штаба в соцсети "Вконтакте", Сергей Бойко привлечен к ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

В одном из протоколов отмечается, что 7 октября Бойко выступил организатором несанкционированного пикета в поддержку А.Навального, в котором, по данным полиции, приняло участие 120 человек.

Во втором протоколе в качестве административного правонарушения указано "активное участие" Бойко в несанкционированном шествии (демонстрации) 30 сентября от здания регионального правительства до площади Ленина с использованием символики, связанной с Навальным.

Руководитель регионального отделения незарегистрированной "Партии прогресса" Андрей Гладченко сообщил агентству "Интерфаксу", что Бойко в настоящее время находится в отделе полиции "Центральный", он задержан на 48 часов.

Ожидается, что суд рассмотрит протоколы в отношении Бойко в среду, добавил Гладченко.

Как сообщалось, 7 октября оппозиция провела пикет в Первомайском сквере Новосибирска,

Перед началом акции представитель мэрии, а также сотрудник полиции предупредили участников об административной ответственности за участие в несогласованной акции. Со своей стороны Бойко заявил, что считает акцию согласованной, поскольку мэрия не мотивировала предусмотренным в законе образом отказ в проведении пикета.

В итоге полиция не препятствовала проведению пикета. Он продолжался около часа. По оценке организаторов, в нем участвовали несколько сот человек. Во время акции никого не задерживали.