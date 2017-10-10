В Дагестане ликвидировали двух вооруженных бандитов

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Два боевика убиты в ходе контртеррористической операции в Дагестане, сообщили "Интерфаксу" в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) во вторник.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что бандитов пока не опознали. "Полиция устанавливает их личности", - сказал он.

Ранее представитель оперативного штаба НАК республики сообщил, что "специальный режим контртеррористической операции введен в пределах административных границ Шамильского района республики 10 октября в 00:10 по московскому времени".

Силовики искали участников незаконных вооруженных формирований и их пособников, отметил собеседник агентства.