Против уехавшей в Сирию воевать за ИГ уроженки Мурманска возбудили дело

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Мурманской области в связи с участием уроженки региона в вооруженном конфликте в Сирии на стороне незаконного вооруженного формирования.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры региона во вторник, мурманчанка 1983 года рождения, "убежденная в необходимости джихада, через Стамбул выехала в Сирию и сейчас принимает участие в действующем на территории Сирийской Арабской Республике вооруженном конфликте на стороне незаконного вооруженного формирования".

Дело находится в производстве по ч.2 ст.208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ) и расследуется следственным отделом регионального УФСБ.

По данным RT, подозреваемая работала в Мурманске риелтором, затем переехала во Владимирскую область и работала в издательстве. Она трижды была замужем. В третьем браке она родила девочку боевику из Канады, впоследствии ликвидированному в Дагестане ФСБ России. Ребенка от второго брака женщина похитила и увезла с собой.

Женщина погрузилась в ислам в 2010 году, неоднократно выезжала в Дагестан, а после в Ирак, занималась организацией сбора денег для "Исламского государства" (запрещенная в РФ группировка - ИФ), под ее руководством другие женщины продавали детские вещи и мыло ручной работы, а выручку направляли боевикам.