Младшеклассники будут раз в неделю играть в шахматы

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Минобрнауки намерено в ближайшие два года ввести час шахмат в расписание российской начальной школы, заявила глава ведомства Ольга Васильева.

"Да, мы планируем ввести в ближайшие два года, может быть, даже со следующего года. Это очень простая программа, с 1 по 4 класс - один раз в неделю", - заявила Васильева, отвечая на вопрос сенатора от Челябинской области Олега Цепкина, планируются ли обязательные занятия по игре в шахматы в школах.

По ее словам, "там не требуется дополнительных компетенций для учителя".

"Программа построена таким образом, что учитель любого возраста (...) может сам, используя методическую рекомендацию, научить ребенка играть в шахматы", - сказала Васильева.

По ее словам, прежде чем остановиться на шахматах, Минобрнауки провело большую работу. "Ни для кого не секрет, что игра в шахматы, действительно, напрямую связана с повышением качества образования наших детишек. Во всех странах эксперименты проходили", - сказала министр.

Васильева подчеркнула, что "у нас 40 регионов играют в шахматы, и (эти) 40 регионов показывают совершенно другие результаты при оценках".