Гособвинение не нашло спутницу Немцова Дурицкую для вызова в суд

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Гособвинение собиралось допросить в суде спутницу Бориса Немцова, украинскую модель Наталью Дурицкую, но не смогло установить ее местонахождение.

"Были предприняты попытки вызова Дурицкой в суд, но установить местонахождение Дурицкой не представлялось возможным", - сказала прокурор Мария Семененко на заседании в Верховном суде РФ.

В связи с этим, уточнила гособвинитель, показания, данные Дурицкой в ходе расследования, были оглашены в судебном заседании в присутствии ее адвоката Вадима Прохорова.