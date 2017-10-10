Матвиенко опровергла поручение разработать закон о признании американских СМИ иноагентами

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Поручений о разработке закона, позволяющего признавать иностранными агентами некоторые американские СМИ, на данный момент нет, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Пока никаких поручений о разработке такого закона. Члены временной комиссии Совета Федерации (по защите государственного суверенитета - ИФ) изучают ситуацию с законодательством США", - сказала Матвиенко во вторник, комментируя сообщения СМИ о том, что в России могут быть подготовлены поправки в законодательство, позволяющие признавать некоторые американские СМИ, работающие в РФ, иностранными агентами.

Ранее американские власти потребовали от российского телеканала Russia Today зарегистрироваться в США в качестве иностранного агента до 17 октября, в противном случае в отношении канала могут быть приняты меры. После этого в Москве заявили о возможности ответных мер.

Матвиенко добавила, что действия США в отношении Russia Today являются грубейшим нарушением всех демократических норм и посягательством на свободу СМИ.

"Ещё неделя есть, мы послали все сигналы о том, что недопустимо ограничивать свободу СМИ и оказывать такое мощнейшее давление на Russia Today, которое она не испытывала ни в одной стране. Одумайтесь, господа, остановитесь!" - сказала спикер Совета Федерации.