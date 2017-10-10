У совладельца "Юлмарта" прошли обыски по делу о мошенничестве

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Следователи в Петербурге во вторник провели обыски у совладельца онлайн-ритейлера "Юлмарт" Дмитрия Костыгина, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агентства, оперативные мероприятия связаны с уголовным делом, возбужденным по статье "мошенничество". Источник не уточнил сумму, которая фигурирует в деле, отметив, что речь идет о крупном размере. Дело расследует Главное управление СКР по Петербургу, добавил он.

По данным интернет-издания "Фонтанка" , фабула уголовного дела связана с получением "Юлмартом" кредита в размере 1 млрд рублей от ПАО "Сбербанк" и сокрытием при этом факта наличия задолженности компании перед Костыгиным.

По сведениям издания, обыски по делуво вторник также проходили у бывшего гендиректора "Юлмарта" Сергея Федоринова и формального кредитора "Юлмарта" Олега Морозова. Все они были доставлены в СК.

Официальными комментариями правоохранительных органов и компании "Интерфакс" не располагает.

Как сообщалось, 5 октября Дзержинский суд Петербурга взыскал в пользу ВТБ более полумиллиарда рублей задолженности с Костыгина, который выступал поручителем по кредиту компании перед банком. Аналогичный иск о взыскании с акционеров и экс-гендиректора "Юлмарта" 1 млрд рублей подал Сбербанк.

В настоящее время в судах находятся несколько исков о банкротстве "Юлмарта" и его структур. В мае текущего года о намерении подать иск о банкротстве НАО "Юлмарт" сообщил банк "Санкт-Петербург".

Конфликт

В 2016 году между акционерами Ulmart Holding Limited (холдинговая компания ритейлера) Михаилом Васинкевичем, с одной стороны, и Костыгиным и его партнером Августом Мейером - с другой начался конфликт. Его основная причина - в разнице подходов к развитию бизнеса в условиях, когда компании требовались средства. Васинкевич говорил, что переговоры с потенциальным инвестором, которого он не называл, завершились безрезультатно. К тому же "Юлмарту" не удалось, как планировалось, ни в 2014, ни в 2015 году выйти на положительную EBITDA.

Костыгин обвинял миноритарных акционеров в том, что они игнорируют его предложения о реструктуризации долга и конвертации его в акции, и утверждал, что "именно их действия по блокировке привлечения финансирования и выбору управляющего органа спровоцировали кризис в компании и требования кредиторов по досрочному погашению".

В настоящее время фонд Da Vinci Capital ведет переговоры с акционерами "Юлмарта" о выкупе миноритарной доли ритейлера у Васинкевича. Как утверждал Костыгин, речь идет о 33,5% (однако сам Васинкевич заявляет, что у него 38,5%). У Костыгина и его партнера Августа Мейера совокупно 61,5% акций головной структуры "Юлмарта" - Ulmart Holding Limited.

"Юлмарт", основанный в 2008 году, первоначально специализировался на онлайн-продажах цифровой и бытовой техники. Новая стратегия развития ритейлера предполагает создание комплексной интегрированной e-commerce-платформы с собственной логистической инфраструктурой, базой для которой станет сеть пригородных центров исполнения заказов. "Юлмарт" резко замедлил рост выручки в 2015 году - до 4,5% с более 50% в 2014 году. В 2016 году компания увеличила выручку на 2%, до 49,3 млрд рублей.