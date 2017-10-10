Ростуризм уточнил число пострадавших в ДТП в Тунисе россиян

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Шестеро россиян пострадали в результате произошедшего во вторник дорожно-транспортного происшествия в Тунисе, четверо из них были доставлены в больницу. Об этом сообщила "Интерфаксу" советник главы Ростуризма Светлана Сергеева со ссылкой на данные посольства РФ в Тунисе.

"В результате ДТП пострадали шесть россиян, четверо из них находятся в больнице, двоим медицинская помощь не понадобилась. Двое госпитализированных будут отпущены уже завтра", - сказала она.

По ее словам, "все пострадавшие застрахованы, всем будет оказана необходимая помощь".

Ранее сообщалось , что утром во вторник в Тунисе произошло ДТП - на трассе, ведущей в Онг Джамель, рядом с городом Тозер на юге страны перевернулся автомобиль с российскими туристами.